Tüketim kültürünün kontrolsüzlüğünü gözler önüne seren Black Friday, bu yıl da alışveriş tutkunlarının beklediği dönemlerden biriydi. Black Friday bu yıl influencerlar aracığıyla çığrından çıkan tüketim furyası ve işçilerin hak mücadelesiyle gündemde. Dünyanın dört bir yanında Amazon ve Zara çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve artan sömürüye karşı iş bıraktı

Avrupa’nın farklı ülkelerinde de sokaklar protestolara ev sahipliği yaptı.

AMAZON’A BAŞKALDIRI: MAKE AMAZON PAY

Dünyanın lojistik ve e-ticaret devlerinden Amazon’un faaliyet gösterdiği 30’dan fazla ülkede eş zamanlı eylemler düzenlendi. Sendikalar, çevre örgütleri ve insan hakları gruplarının dahil olduğu “Make Amazon Pay” (Amazon Ödesin) kampanyasıyla şirketin düşük ücret politikaları, çalışma koşulları ve sendika karşıtı tutumu protesto ediliyor.

Eylemciler Amazon’u: Gelir eşitsizliğini derinleştirmekle, demokratik süreçleri zayıflatmakla, çevresel yıkıma yol açmakla itham ediyor.

ZARA MAĞAZALARINDA DA İŞ BIRAKMA

Black Friday günü Avrupa genelindeki Zara mağazaları da eylemlere sahne oluyor. Inditex bünyesindeki markanın çalışanları, artan kâr oranlarına rağmen iyileştirilmeyen ücret ve çalışma koşullarını protesto ediyor.

İspanya merkezli sendika CCOO’nun çağrısıyla; İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Portekiz’deki Zara mağazaları önünde protestolar yapılacak. Çalışanlar, özellikle Black Friday dönemlerinde yoğunlaşan iş yüküne karşılık yetersiz ücret ve personel problemi yaşadıklarını vurguluyor.

KOMŞUDA BÜTÇE PROTESTOSU

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da hükümetin açıklamaya hazırlandığı yeni bütçe tasarısına karşı binlerce kişi sokaklara çıktı. Yüksek vergi artışlarına tepki gösteren kalabalık, parlamento önünde insan zinciri oluşturarak milletvekillerinin binadan çıkmasını engelledi.

“Değişime Devam Ediyoruz” ve “Demokratik Bulgaristan” partilerinin öncülüğünde düzenlenen mitinge yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Polis ile protestocular arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

MELONİ YÖNETİMİNE GREVLE TEPKİ

Avrupa’daki protesto dalgasının en güçlü halkalarından biri ise İtalya. Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin bütçe politikalarına karşı başlatılan genel grev nedeniyle ülkede ulaşım büyük ölçüde durdu. Trenler, feribotlar ve havalimanlarında seferler aksarken; kamu ve özel sektör çalışanları iş bıraktı. Cobas, Usb, Sgb ve Cub sendikaları, kamu hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılmasını ve askeri harcamaların azaltılmasını talep ediyor. İtalya’nın en büyük sendikası CGIL, 12 Aralık’ta yeni bir 21 saatlik genel grev daha yapacak.