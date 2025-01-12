Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Bursa'da görüntülere yansıyan ilginç kapkaç, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki R.K., parkın bankından dinlenirken baktığı telefonunu yayına gelen 2 kişi alıp kaçtı.
Kapkaççıların peşinden koştursa da maraton koşucularını aratmayan 2 hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Karakola giderek şikayette bulunan R.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, izlediği 32 güvenlik kamerasından 2 kişiyi tespit etti.
Zanlılar, aynı gün Yıldırım ilçesi Kurtbasan Cadde üzerinde 20 bin lira değerindeki telefonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan geriye maratoncuları aratmayan ara sokaklardaki farklı açılardan kaydedilmiş görüntüleri kaldı.