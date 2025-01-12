Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da bir parkta dinlenen 45 yaşındaki R.K, isimli kadının cep telefonunu çalarak kaçan kapkaççılar kaçma anı kameraya yansıdı. Maraton görüntülerini aratmayan kamera görüntülerinde hırsızlar, polis çalışması sonrası yakalandı.

Bursa'da görüntülere yansıyan ilginç kapkaç, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki R.K., parkın bankından dinlenirken baktığı telefonunu yayına gelen 2 kişi alıp kaçtı.

Kapkaççıların peşinden koştursa da maraton koşucularını aratmayan 2 hırsız, kısa sürede gözden kayboldu. Karakola giderek şikayette bulunan R.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, izlediği 32 güvenlik kamerasından 2 kişiyi tespit etti.

Zanlılar, aynı gün Yıldırım ilçesi Kurtbasan Cadde üzerinde 20 bin lira değerindeki telefonla yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan geriye maratoncuları aratmayan ara sokaklardaki farklı açılardan kaydedilmiş görüntüleri kaldı.

Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

Kapkaççılar finişi göremedi: Saniye sanıye görüntülendiler

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