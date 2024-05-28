Kaplan davasında tutuklu polisin ifadesi ortaya çıktı: Bozdağ ve Halk Bankası Müdürü tutanaklara geçti

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Ankara Emniyeti Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın ikinci ifadesi ortaya çıktı.

Sertçelik’in yayınladığı ses kayıtlarında adı geçen Demircan, konuşmalarda adı geçen iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin ise eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu söyledi. Bu isimleri Sertçelik’in dile getirdiğini belirten Demircan, kendisinin, gizli tanığı yurtdışından Türkiye’ye getirmek amacıyla geçiştiren yanıtlar verdiğini iddia etti. Demircan öte yandan görüşmelerin içeriğinden amirlerine bahsetmediğini söyledi.

Serdar Sertçelik

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığına göre, Demircan’ın ifadesinin önemli bir bölümü şöyle:

“Nurullah aracılığıyla görüştüm. Bu görüşmeye ait belli kısımlar 17-25 Aralık olaylarında olduğu gibi kesildi. Görüşme tamamen Sertçelik’in Türkiye’ye dönmesi için ikna çalışmasıydı. Söylediği isimler benim tarafımdan zikredilmedi. Bu konuları sormadan kendisi anlattı. Ben de getirmek istediğimiz için geçiştirmek amaçlı ‘Tamam, gel, görüşürüz’ şeklinde ifadelerde bulundum. Amacım, rahatlayıp gelmesini sağlamaktı."

Bekir Bozdağ

Sertçelik’in ithamlarının operasyonu sulandırmaya yönelik olduğunu ifade eden Demircan, soruşturmada yer almayan isimleri zikrederek dosyanın kapatılmasını, ABK’nin ve örgüt üyelerinin tahliyesini sağlamayı amaçladığını öne sürdü.

“ÇALIŞMALARIMIZDAN AMİRLERİN HABERİ VARDI”

Örgütün geniş bağlantıları nedeniyle kendilerine el çektirilmeyi hedeflediklerini belirten Demircan, Emniyet mensuplarının ABK ile irtibatlarının olduğunu, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan ve Organize Şube’deki polislerin rüşvet istediğini söylediğini kaydetti.

Demircan, devamında şunları ekledi: "Operasyonun adli, emniyet ve önemli bazı şahısların bağlantılarının olduğu görülecektir. Şahsın ele geçirildiğini, paylaşıma zorlandığını, örgütün ailesine ve kendisine zarar vereceğini, beni ve arkadaşlarımı zan altında bırakacaklarını düşünüyorum. Yürüttüğümüz çalışmalar genel olarak amirlerimizce bilinmektedir.”

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan

“İKİ İSMİ ZİKRETTİĞİNDE GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM”

Sertçelik’in yayınladığı ses kaydında geçen ifadeler üzerine, "Bu ifade size mi aittir? Bu iki kişiden kimi kastediyorsunuz?" sorusuna Demircan şu yanıtı verdi:

“İfadeler bana aittir. Görüşmeyi Sertçelik’i ikna etmek amaçlı yaptım. Amacım, ifadesinin alınmasıdır. Çünkü daha önce gelmekten vazgeçmişti. İki isimden kasıt, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’dır. Bu konularla ilgili soru sormadım, isim telaffuz etmedim. Bu konuları kendisi anlatmıştır. Ben sadece dinledim. Kendisini ikna etmeye yönelik, aklında soru işareti kalmaması ve rahatlatmak için kurduğum cümlelerdir. İsimlerle ilgili hep o konuşmuştur. İki ismi zikrettiğinde geçiştirmeye çalıştım. Bana 'Bunlar daha büyük isimler' dedi. Görüşmelerin tamamını ABK dosyasında eksik ve açık bırakmamak için yaptım.”