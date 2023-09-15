Kaplanboğan Otu hangi hastalıklara iyi gelir?

Kaplanboğan otu sıkça kullanılan şifalı bir bitki. Peki, hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İşte ayrıntılar…

Kaplanboğan Otu hangi hastalıklara iyi gelir?

BOĞMACA:

Boğmaca hastalığına karşı pek çok kişi aşılansa da solunum yollarını ciddi biçimde etkilediği için dikkatli olunması gereken bir hastalık. Kaplanboğan otu boğmacayla gelen kuru öksürüğün hafifletilmesinde kullanılabilir.

Bazı bitki uzmanları çeşitli kalp hastalıklarına karşı kaplanboğan otu kullanımı önerse de doktorlar bu gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bitkisel çözümlerin durumu daha da kötüleştirebileceğini söyleyerek uyarıyor. Kaplanboğan otunun kalp hastalıkları için faydası özellikle kaygı sorunu olan hastalarda stresi azaltma ve kalbe binen yükü hafifletme şeklinde.

GUT HASTALIĞI:

Gut hastalığının belirtilerinden olan eklem ağrıları ve ayak tabanı ağrılarının hafifletilmesinde kaplanboğan otu kullanılır. Ot aynı zamanda yine eklem bölgelerinde gut hastalığı nedeniyle oluşan şişliklerin inmesine yardımcı olur.

Pek fazla bilinmeyen Kaplanboğan Otu aynı zamanda kurtboğan otu, itboğan otu, bıldırcın otu olarak da biliniyor. Özellikle alternatif Çin tıbbında ve ayurvedik tedavilerde kullanım alanı buluyor. İşte faydaları:

YAN ETKİLERİ

Kaplanboğan otu zehirlenmesi önce kalp çevresinde bulunan damarları etkiler. Göğüs ağrısı, yüksek kan basıncı, kalp atışlarının hızlanması zehirlenme belirtisi olabiliyor. Ot sadece kalpte değil sindirim sisteminde de sorunlara yol açarak mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir.

Kaplanboğan otunun bilinçsiz kullanımı sonucu yüzde hissizlik, ağız çevresinde iğne batmasına benzer ağrılar, kol ve bacaklarda güçsüzlüğe yol açabilir.
Ciddi zehirlenme belirtilerinden kaçınmak için kaplanboğan otunun dozajının bir uzman kontrolünde hazırlanması gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kolombiya'ya siber saldırı düzenlendi Dünya
Kolombiya'ya siber saldırı düzenlendi
SPK'dan bir şirkete daha halka arza onay Ekonomi
SPK'dan bir şirkete daha halka arza onay
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra Yazarlar
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir mi Şifalı Bitkiler
Dut pekmezi kansızlığa iyi gelir mi
Venezuela'da uçakta 455 kilogram kokain ele geçirildi Dünya
Venezuela'da uçakta 455 kilogram kokain ele geçirildi
Kapı sendromu nedir? Sağlık
Kapı sendromu nedir?