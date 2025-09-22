Kaplanla yaptığı gösteri sonu oldu! Hayvan sömürüsü can aldı

Choctaw County Şerifliği'nden yapılan açıklamaya göre, Easley, Growler Pines adlı koruma alanında bir kaplanla gösteri yaptığı sırada hayvanın saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Easley'in yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti.

KURUMDAN AÇIKLAMA

Koruma kurumu Growler Pines Tiger Preserve tarafından Facebook'ta yayımlanan bir açıklamada, Ryan Easley'in “bakımındaki bir kaplanın karıştığı bir kazada hayatını kaybettiğini” belirtti.

“Bu trajedi, doğa dünyasının hem güzelliğini hem de öngörülemezliğini acı bir şekilde hatırlatıyor. Ryan bu risklerin farkındaydı. Pervasızlıktan değil, sevgiden dolayı.”

Growler Pines'ın web sitesine göre, Oklahoma'nın Hugo kentindeki tesis, Easley'nin gezici sirki “ShowMe Tigers'ın” koruma konusuna daha fazla odaklanması ve ziyaretçilerin emekli sirk hayvanları hakkında bilgi edinebilecekleri kalıcı bir yuva araması üzerine kuruldu.

HAYVAN HAKLARI GRUPLARINDAN TEPKİ: GÖSTERİLERDE VAHŞİ HAYVANLAR KULLANILMASIN

Hayvan hakları grupları, Easley'in ölüm haberine tepki göstererek gösterilerde vahşi hayvanların kullanılmasının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Humane World for Animals (eski adıyla Humane Society of the United States) pazar günü yaptığı açıklamada, araştırmacılarından birinin haftalarca gizli görevde ShowMe Tigers ile çalışarak hayvanların numaralar yapmaya zorlandığını izlediğini söyledi. Grup, “Ryan Easley'in ölümü üzücü ve önlenebilir bir trajediydi” dedi.