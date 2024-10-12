Kaplıca sularına giren baba ve oğlu boğuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaplıca sularına giren baba ve oğlu boğuldu

Bitlis’te kaplıca sularına giren Cuma Bayri ve 14 yaşındaki oğlu boğuldu. İki kişinin cansız bedenleri olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı.

Muş'tan gelen Cuma Bayri ile oğlu İsmail Bayri, kaplıca sularına girdi. Baba ile oğlu, bir süre sonra zemini yer yer balçık olan kaplıcada gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin yardımıyla Cuma Bayri'nin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkartıldı, oğluna ulaşılamadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin çalışması ile İsmail Bayri'nin de sudan cansız çıkartıldı. Cenazeler otopsi işlemleri için sağlık ekipleri tarafından Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

baba-ile-oglu-girdikleri-kaplica-sularin-366612-101283.jpg

baba-ile-oglu-girdikleri-kaplica-sularin-366614-101283.jpg

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