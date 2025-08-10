Kaplumbağadan yaya geçidi dersi: Herkes şaşkın!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’da yaya geçidinden geçen kaplumbağa, taksi sürücüsü tarafından görüntülendi. Sürücünün “Çoğu insan bile kullanmıyor” sözleri sosyal medyada viral oldu.

Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen taksi sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kaplumbağayı görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

kaplumbagadan-yaya-gecidi-dersi-herkes-saskina-dondu-yenicag-1.jpg

Sürücünün videoyu çekerken, "Senin Allah'ına kurban. Çoğu insan bile şu yaya geçidini kullanmıyor. Sana bu yaya geçidinden geçmeyi kim öğrettiyse Allah ondan razı olsun" demesi dikkat çekti.

kaplumbagadan-yaya-gecidi-dersi-herkes-saskina-dondu-yenicag-2.jpg

kaplumbagadan-yaya-gecidi-dersi-herkes-saskina-dondu-yenicag-3.jpg

kaplumbagadan-yaya-gecidi-dersi-herkes-saskina-dondu-yenicag-4.jpg

