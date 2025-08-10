Kaptan Caner Erkin ilk maçtan yaptı yapacağını!

Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Sakaryaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki mill sol bek Caner Erkin kaptan olarak çıktığı ilk maçta takım arkadaşlarını eksik bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşya geldi.
Sakaryaspor'un 36'ıncı dakikada Kakuta ile golü bularak öne geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Cener Erkin direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Caner Erkin'in 55'inci dakikada ihraç edilmesinin ardından 10 kişi kalan Sakaryaspor skor korumak için mücadele ediyor.