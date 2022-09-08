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Muslera'dan yeni transferlerle ilgili flaş açıklama

Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, üst üste yapılan flaş transferlerle ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 19:10
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 19:30
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Kaptan Muslera'dan iddialı sözler

Muslera'dan yeni transferlerle ilgili flaş açıklama
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Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bu sezon önemli transferler yapıldığını belirten Muslera, "Güzel bir kadro kuruluyor. 2011'de de güzel bir kadro vardı ve o takım çok büyük şeyler başardı. Önemli olan herkesin Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu bilmesi. Galatasaray'ın her zaman kaliteli oyuncuları vardır. Burada olan futbolcular, her zaman şampiyonluk için mücadele eder. Bu sene de güzel bir kadroyla şampiyonluk için mücadele edeceğiz" dedi.

Muslera, "Geçen sezon da tamamen yeniden yapılanmış bir takım vardı. Bu sezon da yeni bir takım var. Adaptasyon için zamana ihtiyacımız var. Savunma takımın önemli bir parçası. Sonuçta 1 gol atıp kazanma şansınız var. Şu anda da çok iyi oynuyoruz ve kendini vermiş bir takım var" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen Muslera, Türkçe konuşmayı soyunma odasında yaptığını söyledi.

Taraftarlara Türkçe bir mesaj vermesinin istenmesi üzerine 36 yaşındaki oyuncu, "Türkçe öğrenmek benim için zorlu oldu. 11 yıldır burada olduğum için öğrenmek için çok fırsat yakaladım. Konuşulanların çoğunu anlıyorum. Ancak Türkçe konuşmayı daha çok soyunma odasında veya şakalar için yapıyorum. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımım olur. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor" cevabını verdi.

Muslera, "Hakemlerle Türkçe mi konuşuyorsun?" şeklindeki soru üzerine, "Yarı yarıya" karşılığını verdi.

Antrenman dışında sosyal organizasyonlar düzenlediklerini anlatan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Hem saha içinde hem de saha dışında birlikte olmak çok önemli. Bu grup olarak yakınlık kurmak istememizle alakalı. Burada çok fazla zaman geçiriyoruz. Birbirimizi ailemizden fazla görüyoruz. Bu yakınlığı kurmak bizim için önemli. Takım olmak, takım ruhunu hissetmekle ilgili bir şey. Onun için dışarıda yemekler ayarlıyoruz. Birçok yeni oyuncu geldi. Oyuncuların birbirini tanıması için her fırsatı kullanmamız gerekiyor. Bunun için de saha dışında etkileşime geçmemiz lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

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