Kaptan 'vapurda köpek var' deyip Kadıköy-Beşiktaş seferini iptal etti. Yolcular tepki gösterince onların da inmesini istedi

Kadıköy-Beşiktaş 9:15 seferini gerçekleştirecek vapurun kaptanı, vapurda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle seferi gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Kaptan yolcuların kendisine tepki göstermesi üzerine bir anons daha yaparak yolcuların da vapurdan inmesini talep etti.

Videoda bazı vatandaşlar "hayır inmiyoruz" diye tepki gösterirken kimisi ise "köpeğin nesi var" diyerek isyan etti.

Vatandaşlardan biri "zaten belediyenin baktığı köpek, Moda'nın köpeği. Nedir bu köpek düşmanlığı anlamıyorum. Hayır zaten düzenli olarak Moda'dan Beşktaş'a, Beşiktaş'tan Moda'ya giden köpeklerimiz var bizim. Bakın insanlar kafasını seviyor hiç bir problem yok. Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın, lisansını mı veriyor ne yapıyorsa yapsın inmiyoruz ya. Nedir bu köpek düşmanlığı? Nedir yani?" dedi.

Bir diğer vatandaş ise "köpek zaten sahipsiz değil, belediyenin köpeği" diyerek destek verdi.