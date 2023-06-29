Kar beyaz şifa bombası

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Karbonat besin olarak kullanıldığında sindirim problemlerine iyi geliyor. Düzenli bir şekilde karbonat ile diş fırçalandığında dişler beyazlıyor. Fakat karbonatın yararları bunlarla sınırlı değil. İşte beyaz mucize…



Karbonatın Faydaları



Karbonat yemek sonrasında midede oluşan hazımsızlığı gidermeye de yardımcı olmaktadır.



Karbonat doğru şekilde kullanıldığında bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.



Karbonat kemik ve kas sisteminde oluşan ödemi önlemeye yardımcı olur.



Karbonatlı su hücrelerin deforme olmasını önleyerek kanser oluşumunu azaltmaktadır.



Karbonat ile diş fırçalandığında diş yüzeyindeki tartarlar da yok olur.



Yüze uygulanan karbonatlı maskeler yüzdeki siyah nokta oluşumlarını da önlemektedir.



Karbonat eklenen bir küvette duş alındığında vücut yumuşayarak ölü deriden temizlenir.



Sinek ve böcek sokmalarına karşı karbonat kullanıldığında tüm bakteriler yok edilir.



Koltuk temizliğinde de genellikle karbonat kullanılır. Bu şekilde koltuklar derinlemesine temizlenir.

Karbonat mide ve diş ağrılarına iyi gelir. Ağrılar kısa sürede azalır.



Ateşli hastalıklarda karbonata bastırılmış havlu koltuk altına konulduğunda ateş hızla düşer.



KARBONATLI LİMON SUYU NEYE İYİ GELİR?



Karbonat ve limon suyu karışımı oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Yüksek oranda mikrobiyal çözünürlüğe sahip olan karbonat ciltteki toksikleri atarak cildi derinlemesine temizliyor. Karbonat ile limon suyu birleştirildiğinde ise çok güçlü bir etki sağlıyor. Özellikle bu karışım ile dişler fırçalandığında dişleri kısa sürede beyazlatıyor. Bu karışım birlikte tüketildiğinde karaciğer iyileştiriliyor. Bu karışım ile birlikte sağlığa da pek çok etki göze çarpıyor.



CİLT GÜZELLİĞİ İÇİN KARBONAT

Karbonat cilt güzelliği için de kullanılabiliyor. Eller sabun yerine karbonat ile yıkandığında yağlar kısa süre içerisinde çıkar. Aynı zamanda yağlı saçlara sahip kişilerin şampuan yerine karbonat kullanmaları da tavsiye edilir. Teri önlemeye yardımcı olan karbonat doğal bir deodorant olarak da kullanılabilir. Bunun için de su ve karbonat karıştırılarak elde edilen macun koltuk altına sürülebilir. Bu karışıma güzel kokulu bir esansiyel yağ da eklenebilir. Karbonat ve su karışımı dişlere sürüldüğünde fırçalandıktan sonra dişlerin de beyazladığı görülür.



VÜCUT TEMİZLİĞİ YAPIYOR

Karbonat vücut temizliğinde kullanılan en etkili maddelerden bir tanesidir. Hiçbir kimyasal içermeyen karbonat cilt temizliğinde kullanılabilir. Özellikle de ciltteki dirsek, koltuk altı ve diz kapaklarında oluşan kararmalar karbonat sayesinde çıkarılabilir. Bunun için karbonat ve su karışımından bir macun oluşturulur. Bu macun ile kararan bölge iyice ovulur. Bu sayede kararmalar da geçecektir.



YARARLARI NELERDİR



Karbonat mide sorunlarına ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Hazımsızlık sorunu çeken kişiler bir bardak suya bir tatlı kaşığı karbonat ve biraz bal eklediklerinde hazımsızlık sorunları da çözülür. Bu karışım aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuttaki tüm toksinler ise idrar yolu ile birlikte atılır.



NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?



Karbonat tüketiminde bazı hususlara dikkat edilmelidir. Öncelikle karbonatın yüksek miktara tüketilmesi tavsiye edilmez. Karbonat fazla tüketildiği takdirde vücudun asit baz dengesi bozulur. Bunun yanı sıra kronik hastalığı olan kişiler karbonat tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalılar.



FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE NE OLUR?



Karbonat fazla miktarda tüketildiği takdirde kan basıncının yükselmesine neden olur. Bunun yanı sıra mide bulantısı yaşanır. Ayrıca dehidrasyon da artar. Bu nedenle özellikle kronik bir hastalığı bulunan kişiler karbonatı dikkatli şekilde kullanmalılar.