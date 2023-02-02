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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

Bitlis ve Hakkari'de 1 hafta önce başlayan kar yağışı, aralıklarla sürerken; kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi aştı. Bitlis'te 297 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekipler de yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galeri Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:15
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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

1- Bitlis ve Hakkari'de 27 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

2- Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi geçti; araçlar ve evler ise kara gömüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar kalınlığının kent merkezinde 103 santimetreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştığını söyledi.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

3- Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam edeceği, özellikle gece saatlerinden itibaren soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olacağı belirtilirken; don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

4- 298 KÖY YOLU, ULAŞIMA KAPALIİl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise kar yağışı nedeniyle 297 köy yolunun ulaşıma kapandığını, 10 şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

5- Öte yandan Bitlis Belediyesi ekipleri, mahalle aralarında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

6- 55 iş makinesi ve 80 personel ile karla mücadele çalışması yürütülüyor. İş makineleriyle girilemeyen alanlarda belediye temizlik işçileri, küreklerle yol açma çalışması yapıyor.(AA)

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

7- Hakkari'de akşam etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

8- Vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve etrafında biriken karları temizledi.

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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Fotoğraflar Türkiye'nin doğusundan. Kar bir metreyi geçti

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