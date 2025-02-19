Kar Edirne'de etkisini artırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar Edirne'de etkisini artırdı

Edirne’de gündüz yüksek kesimlerde etkili olan kar, gece kent merkezinde de etkisini artırdı. Kentte Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne’de gündüz yüksek kesimlerde yağış etkili oldu.

edirnede-kar-etkisini-artirdi-571540-169287.jpg

Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan’a sınır köylerini beyaza bürüdü. Kar, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili oldu. Ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

edirnede-kar-etkisini-artirdi-571536-169287.jpg

KAR KENT MERKEZİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, kar, gece şehir merkezinde de etkisini artırdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte polis ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için önlemler aldı. Belediyeye ait ekipler ve İl Özel İdare de tuzlama ve küreme çalışmalarına devam etti.

Son Haberler
SpaceX'in 23 Starlink uydusunu daha yörüngede
SpaceX'in 23 Starlink uydusunu daha yörüngede
Hurdaya dönen aracın içinde hayatını kaybetti
Hurdaya dönen aracın içinde hayatını kaybetti
Ünlü süt devi halkı böyle yanıltmış! Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasındaydı
Ünlü süt devi halkı böyle yanıltmış! Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasındaydı
Arınç'tan partisine sert eleştiri 'Çok sesliliği yok saymak fayda sağlamaz'
Arınç'tan partisine sert eleştiri 'Çok sesliliği yok saymak fayda sağlamaz'
Kar Edirne'de etkisini artırdı
Kar Edirne'de etkisini artırdı