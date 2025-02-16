Kar festivali Bitlis'te geleneksel hale geldi! Binlerce kişi katıldı

Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Tesisinde düzenlenen festivalde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Festivale katılan vatandaşların kimi kızak ve kayakla kaymanın keyfini çıkarırken kimisi ise kar üzerinde halay çekerek eğlendi. Havanın soğuk ve sisli olmasına aldırış etmeyen binlerce vatandaş, çocukları ve aileleri ile festivale yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karı eziyet olmaktan çıkartıp şölen havasına dönüştürdüklerini söyledi. Başkan Tanğlay, Bitlislilerin karda eğlenmenin nasıl olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini belirterek, "Kar yağdığı zaman eziyet ve meşakkat oluyordu. Ama şu an kar yağdığı zaman çok şükür Bitlis'te kar şenlikleri oluyor. Karın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz burayı tıka basa doldurmuşlar. Binlerce vatandaşımız bizleri yalnız bırakmadı. Karın zevki nasıl çıkartılır, karda şenlik nasıl yapılır, Bitlis'ten bütün Türkiye'ye gösterdiler. Bu alanda ısınma için ateşlerimiz olacak ayrıca yine yeme içme ikramlarımız olacak" dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise bu tür festivallerin hemşehri hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Karakaya, "Değerli hemşehrilerimizle karın kışın keyfini çıkaracağımız bir şenliği birlikte burada icra edeceğiz. Tabi bu 4'üncüsü olan artık geleneksel hale gelen bir şenlik. Burada El Aman Hanı Kayak Merkezinde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiklerine şahitlik ediyoruz. İşte bu kış aylarının içinde belediyemizin düzenlendiği güzel bir etkinlik. Burada hemşehri hukukunun gelişmesi açısından değerli Bitlisli hemşehrilerimizin güzel vakit geçirmesi açısından çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.