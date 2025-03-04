Kar geri döndü! Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi

Kaynak: İHA
Kar geri döndü! Bingöl’de eğitime 1 gün ara verildi

Artan olan kar yağışı nedeniyle Bingöl ve 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.


Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle il merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 04.03.2025 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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