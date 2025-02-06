Kar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye başladı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sultangazi, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile her iki yakanın kuzey ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

istanbulda-kar-yagisi-gece-saatlerinde-549165-162868.jpg

aw385390-04.jpg

TAKSİM'DE KAR YAĞIŞI

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de Taksim’de tipi şeklinde etkisini gösterdi. Belirli aralıklarla yağan karda yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

aw385390-03.jpg

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü gece saatlerinde Taksim Meydanı’nda bulunan yerli ve yabancı turistler kar yağışı esnasında fotoğraf çekildi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.

Son Haberler
Deprem anma törenine katılmak isteyen gençler bıçaklı saldırıya uğradı
Deprem anma törenine katılmak isteyen gençler bıçaklı saldırıya uğradı
Kar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı
Kar İstanbul'da etkisini göstermeye başladı
Gençler kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladı
Gençler kar yağışını çiftetelli oynayarak kutladı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Siyasi yasak' gelirse ne olur? sorusuna Özgür Özel'den yanıt! 'İmamoğlu için referandum olur'
Siyasi yasak' gelirse ne olur? sorusuna Özgür Özel'den yanıt! 'İmamoğlu için referandum olur'