Kar İstanbul'da gece boyunca etkili oldu

Başakşehir'de vatandaşlar yoğun yağış altında kartopu oynarken, Arnavuttköy ve Eyüpsultan'da araçlar yolda kaldı.

İstanbul'da kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün içinde aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Başakşehir'de yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, parklarda ve sokaklarda kartopu oynadı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde, kayganlaşan caddelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kalınca araçları, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yoldan ilerletilmeye çalışıldı. Yokuştan inmeye çalışan bazı araçlar kaldırıma çıktı, bazısı ise duramayarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait (İBB) kar küreme araçları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama çalışması yaptı.