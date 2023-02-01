Herkesi yatağında yakalayacak. Yarın ki bir şey değil sinek vızıltısı

Haftalardır beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Beylikdüzü, Başakşehir, Beykoz, Sarıyer, Çamlıca Tepesi'ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte bu ilçeler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji sitelerine göre, İstanbul'da yarın akşam saat 23.00'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla yağacak kar yağışı, pazar günü sabah 06.00'da İstanbulluları yataklarında uyurken yakalayacak.

Ortalık dakikalar içinde beyaza bürünecek. Uzmanlar zorunlu olmadıkça kimsenin yola çıkmaması uyarasında bulunarak "Yoğun kar yağışı nedeniyle araç sahipleri araçlarını park ettikleri yol kenarlarından bile caddeye çıkartmakta zorlanacak. Bir çok araç yollarda kalacak. Trafik tedbir almadan yola çıkan sürücüler nedeniyle durma noktasına gelecek" dediler.

Pazartesi ve salı günü de kar etkisini tüm hızıyla sürdürecek. İstanbul'da oldukça etkili olacak kar yağışı barajlardaki su seviyesini de hissedilir şekilde yükseltecek.

AKOM ve meteoroloji yetkilileri de peş peşe uyarılar yaparak "Perşembe günü gece yarısından önce başlayacak kar yağışı cuma ve cumartesi günleri aralıklarla yağacak. Pazar, pazartesi ve salı günleri şiddetli şekilde yağacak kar İstanbullulara zor anlar yaşatacak" açıklamasını yaptılar.