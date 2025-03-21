Kar kalınlığı 3 metreyi buldu! Ekipler yolu açmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler seferber oldu. Ekipler, kardan oluşan tüneller ve 3 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışması için açılan bazı yollarda ise 3 metreyi aşan kar tünelleri oluştuğu görüldü.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Doski Vadisi'nde yer alan üs bölgelerinin yolunda çalışma başlattı. Kardan oluşan tüneller ve 3 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederek, Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

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