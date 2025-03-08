Kar kalınlığı 5 metreyi buldu! Karda zorlu mücadele sürüyor

Muş'ta İl Özel İdaresi ekipleri, 2500 rakımlı yerleşim birimlerinin yolunu açarken 5 metre yüksekliğinde karla mücadele ediyor. İş makineleri, kar kütlelerinin kapattığı yolda 100 metrelik mesafeyi 4 saatte açabiliyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Yüksek rakımlı yerleşim birimlerinin kapalı olan yollarını açmak isteyen ekipler yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. 2500 rakımlı Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolunda çalışan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen kar temizliğini sürdürüyor. İş makinelerinin boyunu aşan karları saatler süren uğraşla temizleyen ekipler, 100 metrelik yolu ancak 4 saatte ulaşıma açabiliyor. İş makinelerinin temizlik yaptığı yolda ilginç görüntüler oluşuyor. İş makinelerinin açtığı yolda 5 metreyi bulan kar duvarları, kardan tünele benziyor.

Köy yolunda tonlarca karı temizlemek için uğraş veren iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak, köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı Ilıca grup köy yolundayız. 100 metrelik yolu, 4 saatte ancak ulaşıma açabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Zorluklara rağmen yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.