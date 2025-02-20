Kar kalınlığı 60 santimi buldu! 38 köy yolu ulaşıma kapandı

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, bazı dükkanların hiç açılmadığı görüldü. Araçların üzeri karla kaplanırken, yağış nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf Cüneyt Gökçe, yılın 6 ayı ilçenin kar altında olduğunu belirterek, "Tipi, fırtına yollar kapalı. Çarşıda hiç kimse yok. Şu an kötü durumdayız" dedi.

İlçede yaşayan Bilal Bingöl ise "Bir haftadır kar yağışı devam ediyor. Hava durumu bir hafta daha karlı gösteriyor. Büyük ihtimalle bir hafta daha yine böyle olacak" diye konuştu.