Kar maskeli altın gasbına ev hapsi

Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 68 yaşındaki Irak uyruklu H.A., evinin kapısını açık bırakarak apartman yöneticisine aidat ödemek için dışarı çıktı. Bu sırada, aynı binada yaşayan 45 yaşındaki E.B. yüzüne kar maskesi takarak H.A.’nın evine girdi. Evde tıkırtı sesleri duyan H.A., yatak odasında E.B. ile karşılaştı. E.B., yaşlı kadının üzerine atlayarak kafasına bir vazo fırlattı ve kolundaki 6 adet altın bileziği gasp etti.

Yaşanan boğuşma sırasında, H.A. kar maskesini yüzünden çıkararak E.B.’nin kimliğini fark etti ve şoke oldu. Altın bileziklerle birlikte E.B., evden kaçtı. H.A., bileziklerini kaybederken, kolu kırıldı ve kafasından yaralandı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.B.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, E.B.’nin akrabası olan N.Ö. de olaya karışma ihtimali nedeniyle gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından N.Ö. serbest bırakıldı.

E.B., savcıya suçlamaları kabul etmediğini belirterek ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen E.B., hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak nöbetçi mahkeme, E.B.’ye ev hapsi cezası verdi. Soruşturma ve yasal süreç devam etmektedir.