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Kar maskesiyle gelip otelin restoranına mermi yağdırdı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir otelin önüne yüzünde kar maskesiyle gelen bir şahıs, otelin restoranına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 03:12
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Kar maskesiyle gelip otelin restoranına mermi yağdırdı

Kar maskesiyle gelip otelin restoranına mermi yağdırdı
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pelin Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen bir şahıs, yanında getirdiği tabancayı çıkararak otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. (İHA)

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