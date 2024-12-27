Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı 10 köy yolunda ulaşıma kapandı. Karlıova-Varto kara yolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışıyorlar.

Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karlıova-Varto kara yolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bingöl-Erzurum kara yolunda ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Bitlis'te kara teslimBitlis'te kara teslim

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI

Öte yandan, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 62 AAJ 611 plakalı otomobil, ilçe girişinde kayarak yoldan çıktı. Kazada 1'i çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı: Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Son Haberler
Kilis’te Halk Ekmek Projesi!
Kilis’te Halk Ekmek Projesi!
RTÜK üyesinden bomba iddia: Osman Gökçek’in villa şikayeti’ üzerine SZC TV, Halk TV ceza aldı
RTÜK üyesinden bomba iddia: Osman Gökçek’in villa şikayeti’ üzerine SZC TV, Halk TV ceza aldı
Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu
Şehit ailesinin evi alevlere teslim oldu
Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu
Ankaragücü’nün yeni hocası Kemal Özdeş oldu
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama