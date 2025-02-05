Kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte kapanan mahalle yollarını açmak için seferber oldu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Yaylaönü, Demirkapı, Arpaözü, Çayıroba, Şekersu ve Derindere, Şalpazarı ilçesinin Kuzuluk, Gökçeköy ve Sinlice, Arsin ilçesinin İşhan, Yolaç ve Üçpınar, Araklı ilçesinin Kayaiçi, Bahçecik, Sulakyurt ve Aytaş, Sürmene ilçesinin Yazıoba, Oylum ve Güneyköy, Köprübaşı ilçesinin Pınarbaşı ve Beşköy mahallelerinde Düzköy ilçesinin ise Çayırbağı mahallesinde kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışının ardından ekiplerimiz ilçelerimizde kapanan mahalle yollarını açmak ve güvenli hale getirmek için harekete geçmiştir. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın özellikle yayla yollarını kullanmamalarını ve olumsuzluk durumunda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'mizin (TİKOM) Alo 153 hattını aramalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.