Kar tatiline çıktı! Ece Seçkin’in yorganlı pozları sosyal medyayı yaktı geçti

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Kar tatiline çıktı! Ece Seçkin’in yorganlı pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Özel hayatıyla dikkat çeken Ece Seçkin, karda yorganına sarılarak verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

'Dibine Dibine', 'Adeyyo', 'Aman Aman' ve 'Olsun' gibi parçalarla adından söz ettiren Seçkin, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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FİNLANDİYA'YA GİTTİ

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için Finlandiya’yı tercih etti. Kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyen Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyüledi.

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“RÜYADA GİBİYİM"

Tatil sırasında kuzey ışıklarının izleyen şarkıcı, o anları paylaşarak; "Biliyordum kuzey ışıklarının beni böyle karşılayacağını, biliyordum. Büyülendim, rüyada gibiyim" ifadelerini kullandı.

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YORGANINA SARILARAK POZ VERDİ

Şarkıcı, bembeyaz karlar içinde yorganına sarılarak verdiği cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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