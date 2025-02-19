Kar tatilleri ardı ardına geldi! İşte kar tatili verilen iller

Kar yağışı ve ulaşımı zorlaştırması beklenen buzlanma nedeni ile yurt genelinde birçok okulda eğitime bir günlük ara verildi.

ORDU’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 20 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, ilin iç kesimlerinde başlayan kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, bazı ilçelerde belirli okullar hariç eğitime ara verildiği ifade edildi.

AMASYA’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Amasya Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. İl genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve diğer eğitim kurumlarında 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verileceği ifade edildi.

GÜMÜŞHANE’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Gümüşhane Valiliği, yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve can güvenliğini sağlamak amacıyla tüm eğitim faaliyetlerinin 1 gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

ÇORUM’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çorum Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Merkez ilçesinde 19 Şubat Çarşamba günü tüm kademelerdeki eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı ve hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla ildeki tüm resmi ve özel okullar ile diğer eğitim kurumlarında 19 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verileceği açıklandı.

KASTAMONU’DA 3 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü Merkez ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Daday ilçesinde taşımalı ve taşımasız eğitime, İnebolu ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

SAMSUN’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Samsun Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verileceği belirtilirken, Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

TOKAT’TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Tokat Valiliği, 19 Şubat Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı da açıklamada yer aldı. Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TUNCELİ’DE PÜLÜMÜR İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.