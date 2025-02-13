Kar temizliği yapan iş makinası devrildi, sürücüsü yaralandı

Kaynak: İHA
Kar temizliği yapan iş makinası devrildi, sürücüsü yaralandı

Yozgat'ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait karla mücadele aracı devrildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Şebek Geçidi mevkiinde, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir karla mücadele aracı devrildi. Kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, iş makinesi operatörü A.İ. hafif yaralandı.

Kaza sonrası Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolu tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, A.İ. Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karla mücadele çalışmalarının yoğun olduğu bu dönemde, benzer kazaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve kar temizleme çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

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