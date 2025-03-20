Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanmalar trafiği adeta felç ederken kaza haberleri de peş peşe geldi. TIR yoldan çıktı. Araç ve kamyonet şarampole devrildi.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanmalar trafiği adeta felç ederken kaza haberleri de peş peşe geldi. Aksaray - Ankara, Konya ve Nevşehir karayollarında tırlar yoldan çıktı, araç ve kamyonetler şarampole devrildi. Yaşanan kazaların çoğunluğu maddi hasarlı meydana gelirken, yaralı ve can kaybı olmaması sevindirdi. Kazaların yaşandığı karayollarında polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bir başka kazanın yaşanmaması için çalışmalar yaptı. Yoğunlukla araçlarıyla şarampole devrilen sürücüler polis ve jandarma ekiplerince otellere yerleştirilirken, şehir genelinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapalı yollarda polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

Kar, tipi ve buzlanma kazalar peş peşe geldi

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