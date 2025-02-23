Kar topu atanlara kızdı, araçtan indi. El frenini çekmeyi unuttu

Kaynak: DHA

Başakşehir'de aracına kar topu atanlara kızdığı için araçtan inen kişinin aracı, el freni çekilmediği için kayarak kaza yaptı.

Başakşehir'de yolda kar topu oynayanlar o sırada yolan geçen hafif ticari araca da kar topu attı. Sürücü direksiyondan hızla inerek kar topu atanlara tepki gösterirken, kaymaya başlayan araç ise park halindeki araçlara çarparak durdu. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Başak Mahallesi Mevlana Caddesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerinde karlı havayı fırsat bilen 2 kişi kar topu oynarken, yoldan geçen araçlara da kar topu attı. Kar topu atılmasına sinirlenen araç sahibi araçtan hızla inerek kar topu oynayanların üzerine yürüdü.

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Sürücü bu kişilerden birini yakalarken, diğer kişi kaçtı. Bu sırada yoldaki araç ise kaymaya başladı. Kar topu atan kişinin uyarısı üzerine iki kişi aracın peşinden koştu. Araç ise park halindeki araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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