Kar ve buzlanma nedeniyle Van Seyir Tepesi'nde mahsur kalan yurttaşları, belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: ANKA
Kar ve buzlanma nedeniyle Van Seyir Tepesi'nde mahsur kalan yurttaşları, belediye ekipleri kurtardı

Van'ın Tuşba ilçesinde akşam saatlerinde Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan 23 kişi ve 3 araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları, büyükşehir belediyesi ekipleri kurtardı.

Van'ın Tuşba ilçesinde akşam saatlerinde Toprakkale Seyir Tepesi'ne çıkan 23 kişi ve 3 araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları, büyükşehir belediyesi ekipleri kurtardı.

Van’da 2 gündür ara ara devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde Toprakkale Seyir Tepesi’ne çıkan yurttaşlar, yollarda oluşan buzlanma ve kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldı.

Araçları yoldan çıkan yurttaşlar, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu ekiplerine haber vererek yardım istedi. Yardım isteyen yurttaşlar, belediye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Son Haberler
Damarları temizleyen ve kalbi koruyan şifalı doğa harikası! Mucize bitki bağışıklığı çelik duvar gibi yapıyor
Damarları temizleyen ve kalbi koruyan şifalı doğa harikası! Mucize bitki bağışıklığı çelik duvar gibi yapıyor
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Yılbaşında gıda güvenliğine dikkat edin!
Yılbaşında gıda güvenliğine dikkat edin!
Kabak yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek
Kabak yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek
Murat Bardakçı, bu yazıdan önce yürek yedi! Erdoğan kesin fırça atacak...
Murat Bardakçı, bu yazıdan önce yürek yedi! Erdoğan kesin fırça atacak...