Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Kayseri'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma kapanmıştı.

Kayseri'yi Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, ekiplerin çalışmasının ardından çift yönlü olarak ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Öte yandan aynı sebeplerden ötürü ulaşımda aksamalar yaşanan Pınarbaşı-Gürün, Yeşilhisar-Niğde ve Ankara-Kırşehir kara yollarında da trafik akışı normale döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Erciyes ve Pınarbaşı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından siz değerli hemşehrilerimizin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.