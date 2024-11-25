Tipide kocasıyla birlikte kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'ndan evlerine dönerken yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucunda sağ salim bulundu. Yaşlı çift, 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış şekilde bir ağacın altında sığınmış halde bulundu.

YAŞLI ÇİFT YOĞUN KARDA KAYBOLDU

Yaşlı çift, yaz aylarında Manavgat ilçesinin Hocalı Mahallesinden Akseki ve Bozkır ilçeleri arasında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası’na yerleşiyor ve geçimlerini hayvancılıkla sağlıyordu. 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, yayladan dönüş yolundayken, şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybettiler. Yarpuz Yaylası yakınlarında, hayvanlarını kaybettikleri için aramaya çıktılar. Ancak kar ve tipi nedeniyle yönlerini kaybedip kayboldular.

Kurtarma Çalışmaları

Çiftin yakınları, uzun süre haber alamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi. Bunun üzerine Antalya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, karla kaplı ve zorlu koşullara sahip olan yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açarak bölgeye ulaşmaya çalıştılar.

Bölgedeki kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Ancak, yaklaşık 3,5 saat süren arama ve yol açma çabalarının ardından, akşam saat 19.30 sıralarında Naciye ve Mustafa Akın çifti, Yarpuz Yaylası’nda bir ağacın dibinde bulundu. Çiftin, yanında iki kuzusu ve bir tavuğu olduğu belirtildi.

KUZULARINI VE TAVUKLARINI BIRAKMADILAR

Kurtarma ekipleri tarafından bulunan yaşlı çift, sağlık ekiplerine teslim edilmeden önce yayladan alınarak Zirve Tesislerine götürüldü. Sağlık görevlileri, ambulansta çiftin ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen çiftin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu olay, zorlu kış koşullarında yaşanan kaybolma vakalarının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kurtarma ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi büyük takdir topladı. Naciye ve Mustafa Akın çiftinin, bu zorlu koşullarda hayvanlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarması ise, büyük bir şans olarak değerlendirildi.