Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanan Gürcistan uyruklu 6 kişi, Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanan Gürcistan uyruklu 6 kişi, Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ile tipi, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Damal-Posof karayolunda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması sonucu kurtarıldı.

Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada, " AFAD, Jandarma, Özel İdare ve Karayolları başta olmak üzere tüm birimlerimiz, olumsuzlukları önlemek için teyakkuz halindeydi. Ardahan-Damal-Posof karayolumuzda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimizin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması ve özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı. Misafir Gürcü vatandaşlarını kurtarmak için yaklaşık 8 saat boyunca canhıraş bir çalışma sergileyen ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Bölgede karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

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