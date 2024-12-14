Kar ve tipiden mahsur kalan Gürcistan uyruklu 6 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanan Gürcistan uyruklu 6 kişi, Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ile tipi, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Damal-Posof karayolunda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması sonucu kurtarıldı.

Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada, " AFAD, Jandarma, Özel İdare ve Karayolları başta olmak üzere tüm birimlerimiz, olumsuzlukları önlemek için teyakkuz halindeydi. Ardahan-Damal-Posof karayolumuzda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimizin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması ve özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı. Misafir Gürcü vatandaşlarını kurtarmak için yaklaşık 8 saat boyunca canhıraş bir çalışma sergileyen ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Bölgede karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.