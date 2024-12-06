Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlar ve ağaçlar beyaza büründü, ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bitlis'te dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini ve kent merkezinde kar kalınlığının 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Kar yağışı sonrası araçlar ve ağaçlar beyaza büründü. Vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarını temizlerken, öğrenciler de karlar arasında okula gitmek zorunda kaldı. Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde karayolları ekipleri çalışma başlatırken, mahalle aralarında belediye, köy yollarında ise il özel idaresine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

Kar yağışı Bitlis'i beyaza bürüdü, 77 köy yolu kapandı

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