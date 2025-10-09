Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı son değerlendirmelerde hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yüksek dağlık bölgelerde kar yağışı beklendiğini ifade eden Şen, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara “Dikkatli olun” dedi.

YÜKSEK RAKIMLI YERLERDE KAR BEKLENİYOR

1500-2000 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı görüleceğini belirten Şen, Cumartesi akşamı ve pazar günü Ilgaz, Erciyes ve Palandöken Dağları ile Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde kar etkili olacak. Şehir merkezlerinde kar beklenmezken, Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sulu kar görülebileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SERİN

İstanbul'da bugün yağışın da etkisiyle serin bir hava hakimken, Anadolu Yakası'nda akşama kadar devam etmesi beklenen yağışla birlikte sıcaklıklar 14-15 dereceye kadar düştü. Ancak yarın ve sonraki gün İstanbul'da sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyretmesi bekleniyor

LODOS VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan etkisini artıran lodosun hızı 60-70 km/saate kadar çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise şiddetli yağmur bekleniyor.