Kar yağışı İstanbul'u teğet geçti, Kocaeli beyaza büründü!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kentte kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı, vatandaşların kar hasretine de son verdi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Kocaeli Üniversitesi ve Hastanesinin bulunduğu Umuttepe bölgesi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Karın sabaha karşı şiddetini artırmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan kar timleri de harekete geçti.

Yoğun kar yağışından memnun olduğunu dile getiren Mühvet Güneş, "Bu sene de kar gördük çok şükür. Zaten buralarda kar görmeye alışığız. Akşam saatlerinde de çocuklarımız karda eğlenmeye çıkacak. Gelin gibi beyaza büründük" dedi.