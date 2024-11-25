Kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji kar yağışının biteceği tarihi açıkladı

Aşı soğukların sardığı Türkiye'yi kar esareti yaşanırken önümüzdeki 3 gün için dikkat çeken uyarılar geldi. Yapılan son değerlendirme ile de kar yağışın ne zaman son bulacağı da belli oldu.

Meteoroloji’den önümüzdeki 3 gün için yaptığı uyarılara göre Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında yurt genelinde bu hafta yağışlar kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftaya ilişkin hava tahmin raporlarını paylaştı.

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların 3 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Cengiz Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini bildirdi.

Çelik, açıklamasında yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklendiğini, Salı günü ise İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklendiğini söyledi.

Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edeceğini belirten Cengiz Çelik, Perşembe günü ile birlikte kar yağışının etkisini kaybedeceğini söyledi.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Çelik'in verdiği bilgilere göre 3 büyük ilimizde beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul'da hava:

İstanbul'da yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı beklenen İstanbul'da en düşük sıcaklığın 4-5 derece, en yüksek sıcaklık ise 10 derece civarında olacak.

Ankara'da hava:

Ankara'da Pazar gecesi başlayan kar yağışı Pazartesi gecesine kadar aralıklar devam edecek. Gündüz saatlerinde aşırı kar yığışı beklenmeyen Ankara'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3-4, en yüksek sıcaklığı ise 1-2 derece arasında olacak.

İzmir'de hava:

İzmir'de yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacağı İzmir'de 13 derece olan en yüksek sıcaklık, çarşamba 17, hafta sonuna doğru ise 20 dereceye kadar çıkacak.