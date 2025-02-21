Kar yağışı kazayı getirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Düzce kent genelinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar kalınlığı merkezde 20 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

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Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek isteyen araçlar rampa çıkamayınca trafik adeta sıkıştı.

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Polis ekipleri bölgede trafiğin açılması için çalışmalar yaparken, küreme ve tuzlama çalışmaları da sıklıkla yapıldı.

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Bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

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Yolda kalan araçlar vatandaşların yardımı ile bulundukları yerlerden çıkarılırken, yetkililer kar lastiksiz yola çıkılmamasını istiyor.