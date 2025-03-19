Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Denizli’de sabaha karşı başlayan kar yağışı olumsuz yönde etkiliyor. Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yaşanan kazalar ve kayan araçlardan dolayı, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde ve Denizli Antalya kara yolunda kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzerleri karla kaplandı. Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı trafik akışını olumsuz etkiledi.

Karda kara yolunda kaza yapan araçlar ile kayan araçlardan dolayı trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Polis ekipleri de yolu kesip araç geçişlerine izin vermedi. Araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan polis ekipleri, Cankurtaran mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi

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