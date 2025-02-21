Kar yağışı sonrası araç sürücüleri ve yayaların yokuşla imtihanı!

Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü. Küçükçekmece'de karla kaplanan dik yokuştan bazı araçlar çıkamazken bazı araçlarda güçlükle çıkabildi. İşlerine gitmek isteyen yayalar ise yokuştan inerken zorlandı.

İstanbul'da gece saatlerinde yağan kar nedeniyle birçok ilçe beyaza büründü. Halkalı Merkez Mahallesinde araçlar dik yokuşu çıkmakta zorlandı. Bazı sürücüler yokuşu çıkamayıp geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürüler ise araçlarını güçlükle yokuştan çıkartabildi. İstanbul Valiliği ise dün akşam saatlerinde motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa rağmen dışarı çıkan bir motosikletli karlı yolda ilerlemekte zorlandı. İşte olduğu için valilik kararından haberi olmadığını söyleyen sürücü evine gitmek için karlı yolda motosikletini iterek ilerledi.

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan yayalarda karla kaplı dik yokuşu inmekte zorlandı. Düşmemek için çaba sarf eden yayalar yolda ve kaldırımlarda yavaş yavaş ilerledi. Kaldırımda yürümeye çalışan bir kadına da arkadaşı yardım ederek yolun karşısına geçirdi.

Yakup Naltu, "İşe gitmeye çalışıyoruz. Yokuş çok dik olduğu için zorlanıyoruz. Bu yokuş çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Zorla yürüyoruz hatta yürüyemiyoruz. Araçlar da çıkamıyor" dedi.