Kar yağışı sonrası çalışmalar sürüyor

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "87 mahallemizdeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan zincirsiz, kış laktiği takılmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ilçede üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için faaliyetlerini sürdürüyor. Akoluk yerleşkesinde bulunan Ortahisar Belediyesi Karla Mücadele Kriz Merkezi’nden yürütülen işlemlerde Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüklerine bağlı ekipler, koordineli olarak vatandaşlardan gelen ihbarlara göre hareket ediyor.

Faaliyetleri takip eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Şehrimizde kar yağışı başladığı andan itibaren ekiplerimiz ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yoğun mesaisini sürdürüyor. Muhtarlıklarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara göre anında aksiyon alıyoruz.

Cenazesi ve hastası olan vatandaşlarımızın çağrılarına öncelik vererek, 87 mahallemizdeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan zincirsiz, kış laktiği takılmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz” diye konuşu.

Pazar günü gece saatlerinde yoğunlaşan kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını, buna göre ekipleri yönlendirdiklerini belirten Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu ise “Trabzon için yapılan kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından bütün imkanlarımızı seferber ederek özellikle kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almalarını istiyoruz. Salı gününe kadar etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm ekip ve ekipmanlarımızla mahallelerimizde, sokaklarımızda olacağız. Vatandaşlarımız sadece karın keyfini çıkarmalarını istiyoruz, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele için oluşturulan Kriz Merkezi’nde 0462 233 61 00 numaralı telefona ve 0542 336 61 61 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na gelen tüm taleplere anında cevap veriyor.