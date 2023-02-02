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Kar yağışı Karadeniz'de tipiye döndü

Doğu Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. İşte Ovit Tüneli'nden son görüntüler...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:32
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Kar yağışı tipiye döndü

Kar yağışı Karadeniz'de tipiye döndü
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Doğu Karadeniz'de etkili olan soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Yağışlar dün geceden itibaren Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde devam ediyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek...

Sosyal medyada "Ovit Tüneli'nde son durum" denilerek paylaşılan videolardaki karla kaplı yollar dikkat çekti. 

Doğu Karadeniz'de kar yağışı, tipi şeklinde devam ediyor.

TÜNELİN TEK TÜPÜ KAPANDI

Rize’nin Ovit Dağı'nda kar yağışı zaman zaman tipiye dönerken; edinilen bilgilere göre, bakım çalışması nedeniyle tek tüpü kapalı olan tünelin diğer tüpünde ulaşım şu anda kesintisiz devam ediyor. 

Uzmanlar, yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek.

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