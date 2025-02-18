Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Edirne'de kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Balkan köyleri havadan görüntülendi.

Edirne'de kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Balkan köyleri havadan görüntülendi.

Edirne'nin rakımı yüksek Balkan köylerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyü başta olmak üzere çevre köyler kısa sürede beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu köylerdeki manzara havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışının bugünden itibaren etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen köy halkı, bu yağışın tarlada ekili olan ürüne ilaç gibi geldiğini söyledi.

Hamzabeyli köyünde yaşayan Erkan Tufan ve Emrah Özdemir, kar yağışının çiftçi için bereket olduğu söyledi.

Karın tarlada ekili olan ürüne çok fayda sağladığını söyleyen köy halkı, kar yağışı devam ettiği sürece kuraklık endişesinin ortadan kalkacağını belirtti.

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Kar yağışıyla oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

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