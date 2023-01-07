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Kar yağmayınca hayvanlar merada kaldı

Sivas’ta Ocak ayının ilk haftasına rağmen beklenen kar bir türlü yağmayınca, küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralarda otlatmaya devam etti.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 09:37
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Kar yağmayınca küçükbaş hayvanlar meralarda otlamaya devam etti

Kar yağmayınca hayvanlar merada kaldı
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Sivas’ta Ocak ayında kar yağmayınca küçükbaş hayvan yetiştiricileri bu durumu fırsata dönüştürdü. Normal şartlarda kış ve soğuk hava nedeniyle 1 ay önceden ağıllara çekilmesi gereken koyun sürüleri kar olmaması nedeniyle merada otlatılmaya devam ediliyor. Böylelikle yem giderlerinden de tasarruf eden yetiştiriciler hallerinden memnun olsalar da yaz aylarında yaşanabilecek kuraklıktan endişe ediyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesi Kurtlukaya köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cengiz Kaplan, geçen sene Ocak ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece olduğunu söyledi. Kaplan bu sene ise aynı aylarda havaların sıcak gittiğini belirterek, sürüsünü merada otlattığını ve bu sayede yem giderinden tasarruf ettiğini ifade etti.

Kaplan kar yağmadığı için yem giderlerinden tasarruf ettiklerini ancak kuraklıktan dolayı endişe duyduklarını belirtip, “Normal şartlarda bir ay önceden kar yağması gerekiyordu. Geçen sene Aralık ayının 10’unda kar yağdığı için hayvanlarımıza içeride bakmaya başlamıştık. Bu sene hava şartları anormal gidiyor. Kar ve yağmur yağmıyor. Bu mevsimde hayvanlarımızın otlaması açısından iyi yemden tasarruf ediyoruz. İç Anadolu coğrafya olarak kar ile beslenen bir toprak yapısına sahip fakat zamanında yağmadığı zaman yaz aylarında bize sıkıntı olabiliyor. Otlar büyümüyor, tarih boyunca hiç kurumayan ve sürekli akan ırmağımız bu yıl yağış olmaması sebebiyle kurudu. Bu yüzden hayvanlarımızı otlama açısından çok iyi fakat yazın sıkıntı olacağını düşünüyorum. Normalde bu aylarda kar ve fırtına olması gerekiyordu. Bu aylarda dışarı çıkamıyorduk fakat şu anda merada koyun otlatıyoruz. Hava sıcaklıkları bu aylarda eksi 25 dereceye düşüyordu ama şu anda 5 dereceye kadar yükseldi. Hava şartlarının böyle olması koyunlarımızı rahatlıkla otlatmamıza sebep oluyor” şeklinde konuştu.

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