Kar yenir mi? Kar yemek yararlı mı zararlı mı?

Kar yemenin güvenli olup olmadığı, karın nerede ve ne zaman yağdığına bağlıdır. Bu nedenle, şehirlerde yağan karın yenilmesi genellikle önerilmez. Ancak, kırsal alanlarda yağan kar genellikle daha güvenlidir. Yine de, karın nasıl biriktiği ve çevresel faktörler önemlidir. Örneğin, çok rüzgarlı havalarda toprakla kar birbirine karışabilir. Ayrıca, ilk yağan kar genellikle daha kirli olabilir çünkü toz ve bakterileri emer. Bu nedenle, ilk yağıştan sonra birkaç saat beklemek daha iyidir.

Sonuç olarak, kar yemek istiyorsanız, nerede ve ne zaman yağdığına dikkat etmek önemlidir. Her durumda, sağlıkla ilgili her türlü kararınızda bir sağlık profesyonelinin tavsiyesine başvurmanız en iyisidir.

NEDEN KAR YEMEK ZARARLI OLABİLİR?

Kar yemek, bazı durumlarda zararlı olabilir çünkü kar, havada bulunan kirleticileri ve yer seviyesindeki kimyasalları emebilir. Kar taneleri, atmosferdeki partikülleri toplarken ve yere düştükten sonra yerde bulunan diğer kimyasallarla birleşir. Bu nedenle, kar genellikle sülfatlar, nitratlar, pestisitler, karbon ve hatta potansiyel olarak zararlı kirleticiler ve kimyasallar gibi formaldehit veya civa içerebilir.

Özellikle şehirlerde yağan kar, otomobil emisyonlarından gelen kirleticileri emebilir. Ayrıca, kar yemek vücut ısısını düşürebilir ve vücudun ısısını korumak için daha fazla enerji harcamasına neden olabilir. Bu, karın hidrasyon sağlama avantajlarını ortadan kaldırabilir.

Kar yemenin bir başka riski de, hayvanlar tarafından bırakılan zararlı bakterileri taşıyabilmesidir. Bu bakteriler, bir kişinin hastalanmasına neden olabilir. Bu nedenle, kar yemek istiyorsanız, nerede ve ne zaman yağdığına dikkat etmek önemlidir. Her durumda, sağlıkla ilgili her türlü kararınızda bir sağlık profesyonelinin tavsiyesine başvurmanız en iyisidir.

KARIN İÇİNDE NE TÜR KİRLETİCİLER BULUNUR?

Kar, çevreden bir dizi kirleticiyi emebilir.

İşte karın içinde bulunabilecek bazı kirleticiler:

Araç Egzoz Partikülleri: Kar, araç egzozlarından gelen partikülleri emebilir. Bu partiküller, benzene, toluene, ethylbenzene ve xylenes gibi kimyasalları içerebilir.

Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs): Kar, poliklorlu bifeniller, organoklorlu pestisitler ve perflouroalkylated maddeler gibi POP’ları emebilir. Bu maddeler, çevreye ciddi zararlar verebilir ve genellikle çevreden uzaklaştırılmaları hedeflenir.

İz Metaller ve Klorürler: Kar, yol tuzlarından gelen iz metalleri ve klorürleri emebilir.

Bu kirleticiler, kar eridikçe veya hareket ettikçe yer altı borularına ve su tabanlarına sızabilir. Bu nedenle, kar yemek istiyorsanız, nerede ve ne zaman yağdığına dikkat etmek önemlidir. Her durumda, sağlıkla ilgili her türlü kararınızda bir sağlık profesyonelinin tavsiyesine başvurmanız en iyisidir.

HANGİ KOŞULLARDA KAR YENİLEBİLİR?

Karın yenilebilir olması, çeşitli faktörlere bağlıdır:

Karın Rengi ve Yapısı: En güvenli kar genellikle beyaz, kabarık ve yeni düşmüş olan üst tabakadır3. Karın rengi, içindeki kirleticiler hakkında bir ipucu verebilir. Beyaz kar genellikle temizdir, ancak renkli veya kirli kar genellikle kirleticiler içerir.

Karın Toplandığı Yer: Karın toplandığı yer de önemlidir. Örneğin, bir piknik masası, güverte veya benzeri bir dış yapı üzerine yerleştirilen temiz bir kaseye düşen kar genellikle güvenli bir şekilde tüketilebilir.

Hava ve Çevre Koşulları: Kar, atmosferdeki kirleticileri emebilir. Bu nedenle, yoğun trafiğin olduğu şehirlerde veya endüstriyel bölgelerde yağan kar genellikle yenmemelidir.

Her durumda, sağlıkla ilgili her türlü kararınızda bir sağlık profesyonelinin tavsiyesine başvurmanız en iyisidir.