Kar yolları kapattı

Kaynak: İHA
Kar yolları kapattı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvanlar ise ağıllara indirildi.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Başkale'nin yüksek bölgelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonucu kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar, özellikle Sualtı Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.

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Başkale ilçesine bağlı Sualtı ile Esenyamaç mahalleleri yakınındaki Mor Dağlarındaki yaylalarda bulunan çobanlar ve küçükbaş hayvanlar da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte yayladaki sürüler ağıllara indirildi.

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Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.

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