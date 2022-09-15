Kara akbaba tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda 2 ay önce bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi´ne teslim edildi

Zirai ilaçlar nedeniyle zehirlendiği belirlenen 1 metre boyunda, 3 metre kanat açıklığına sahip kara akbaba tedaviye alındı. 2 ay süren tedaviyle sağlığına kavuşan kara akbaba, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Seyir Terası´ndan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şener ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile öğrenciler tarafından doğaya bırakıldı.

''Koruma altında bir tür''

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kara akbabanın nesli tehlikede olan bir kuş türü olduğunu, Türkiye’de Eskişehir ve Kızılcahamam'ın yoğun yaşadığı yerler olduğunu söyledi.

Ünüvar sözlerine şöyle devam etti:

''Yırtıcı kuş türü olan kara akbaba doğada leş ve ölü hayvanlarla beslenen bir kuş türü. Genellikle besin kaynaklarının azalması, zehirlenme ya da vurulma gibi hadiselerle bu hayvanların zaman zaman hayatı tehlikeye girebiliyor. Koruma altında olan da bir türdür. Türkiye’de 200 civarında eş olduğu düşünülüyor. Bu gibi hayvanların hayatı tehlikeye girdiği zaman ya da tedavi olma ihtiyacı olduğu zaman Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizin Hayvan Hastanesi’ne geliyor. Hayvanlar tedavi oluyor ve daha sonra doğayla tekrar buluşturuluyor. Hocalarımızın gayretiyle kara akbaba sağlığına kavuştu. Doğaya saldık. Kendini daha özgür hissedeceği bir yaşamla buluşmuş oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.''