Kara gömlek ve kara faşizm

İtalya’da 1943 yılına kadar iktidarda kalan faşist diktatör Mussolini’nin en önemli destekçisi faşist paramiliter Kara Gömlekliler örgütüydü.

Giysileri ölüm, güç ve disiplin sembolü olan siyah renkli gömleklerden oluşuyordu.

Benzer örgütlenme Hitler faşizminin güçlenmesi döneminde de oldu.

Nazi Almanya’sında Hitler’in iç güvenlikten sorumlu SS taburlarının da giysileri esas olarak ölüm, güç ve korku sembolü olan siyah renkli üniformalardı.

Her iki örgütte Mussolini ve Hitler’in faşist diktatörlükleri döneminde binlerce siyasi cinayet ve kitlesel katliamların sorumlusu olarak tarihte yerlerini aldılar.

Kendi ifadesiyle çağrı heyeti, kamu oyunca kayyım olarak tanımlanan Gürsel Tekin ve iki arkadaşı 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığına 5.000 dolayında polis ile geldi.

Binaya girmeye çalışırken kendisine yol açmaya çalışan ve bu arada binada bulunan partililere şiddet uygulayan siyah tişört ve pantolon giymiş görevliler çok dikkat çekti.

Bu görüntü Hitler ve Mussolini faşizminin ölüm ve korku vermek için kullandığı kara gömlekliler ve SS taburlarından farklı değildi, aynı zihniyetin bir yansımasıydı.

CHP’li olduğunu iddia eden Gürsel Tekin’in gerçek yüzünü, nasıl bir düşünceye sahip olduğunu bu kara gömlekli korumalarından başkası gösteremezdi.

Atatürk önderliğinde emperyalizme ve faşizme karşı savaşarak laik, demokratik cumhuriyeti kuran, çok partili demokrasiyi yaşama geçiren CHP’ne kara gömlekli vurucu bir ekiple gelip el koymaya çalışmak yapılabilecek en büyük akılsızlık ve haksızlıktır.

Kuvayı milliye ruhunu ve mirasını temsil eden, savaş meydanlarında mücadele içinde kurulmuş Atatürk’ün CHP’si, Genel Başkanından en sade üyesine kadar, siyah elbiselerle ölüm ve korku imajı yaymaya çalışarak partiye girmeye çalışan tek bir kişiye bile izin vermez, vermemiştir ve vermeyecektir.

Tarih CHP’ye yapılan bu faşist saldırıyı unutmayacaktır. Prof. Dr. Mehmet Tomanbay

22. dönem CHP Ankara milletvekilli Tomanbay’ın yazısı Türkiye’de AKP iktidarının demokrasi kisvesi altında uyguladığı kara günleri çok açık ve net şekilde ortaya koyuyor.

Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum ya da çağrı heyetine dünyaca ünlü şu sözleri anımsatıyorum

• MÖ 1. yy. Roma hatibi Cicero diyor ki;

“Bir ulus aptallarıyla da yaşar, hırslılarıyla da baş edebilir. Ama içten gelen ihanetle ayakta kalamaz.

Hain, kapıların ardında serbestçe dolaşır; sinsi fısıltıları sokaklardan yankılanır, devletin salonlarına kadar ulaşır.

Çünkü hain, hain görünmez; kurbanlarının diliyle konuşur, onların yüzünü takınır, onların argümanlarını kullanır.

İnsanların içindeki zaaflara seslenir.

Bir ulusun ruhunu çürütür; gecenin karanlığında şehrin sütunlarını kemirir, devletin bedenine zehir saçar.

Bir katilden daha az korkulmalıdır.”

• Montesquieu da Voltaire de şöyle diyor:

“İhanet, cinayetten daha ağır bir suçtur…”

Kara kıyafetlilerin kapkara operasyonu AKP iktidarının alnına kara leke olarak yapışmıştır...

