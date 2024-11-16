Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirmişti: Teğmen Ebru Eroğlu için flaş karar

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolün alandan ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek” ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun, "TSK'dan ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğine dair tebligat aldıklarını duyurdu.